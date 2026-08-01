Gen Z के निशाने पर अब कौन? सोनम वांगचुक-CJP की विचारधारा पर नेहा का जवाब

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया लेकिन अब आगे क्या? Gen Z के निशाने पर अब कौन है? "वो व्यक्ति जिसने 20 जुलाई को पैलेट गन इस्तेमाल करने का आर्डर दिया था." ये जवाब है नीट (NEET) पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाली नेहा बोरा का है.

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 'द क्विंट' से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और अब अगला निशाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं.