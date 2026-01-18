वाराणसी: मणिकर्णिका घाट की फर्जी AI फोटो और भ्रामक दावों को लेकर 8 FIR दर्ज

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास कार्य के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी AI जेनरेटेड फोटो और भ्रामक दावों के प्रसार के बाद पुलिस ने आठ एफआईआर दर्ज की है. इन मामलों में आरोप है कि घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर गलत जानकारी और छवियां साझा की गईं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हुई.