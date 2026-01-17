ADVERTISEMENTREMOVE AD

मालदा से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रवाना, जानें रूट, किराया और सुविधाएं

यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में 16 कोच हैं, जिसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं। यह ट्रेन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी।

Financial Express की खबर के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लगभग 2.5 घंटे यात्रा समय कम करेगी और धार्मिक पर्यटन, यात्री सुविधा तथा पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। ट्रेन में कावच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट्स और अत्याधुनिक ड्राइवर कैब जैसी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्घाटन से पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने मालदा पुलिस को पत्र लिखकर ट्रेन पर पथराव की आशंका जताई थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान स्टेशन पर काले झंडे दिखाने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की भी आशंका थी।

Deccan Herald ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद ट्रेन के लोको पायलट्स और बच्चों से बातचीत की। इस ट्रेन को आधुनिक भारत की परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों को एयरलाइन जैसी यात्रा का अनुभव मिलेगा। ट्रेन के संचालन से धार्मिक यात्रा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 'नया राजधानी' कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें लग्जरी, सुरक्षा और आराम के उच्च मानक तय किए गए हैं। ट्रेन में 10 स्टॉपेज होंगे, जो पश्चिम बंगाल के सात जिलों और असम के दो जिलों को जोड़ेंगे। किराया 3AC के लिए 2,299 रुपये, 2AC के लिए 2,970 रुपये और 1AC के लिए 3,640 रुपये निर्धारित किया गया है।

उद्घाटन के दिन ट्रेन ने मालदा टाउन से कामाख्या तक विशेष सेवा के रूप में चलाई गई। नियमित सेवाएं जल्द शुरू होंगी। ट्रेन के स्टॉपेज में न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव और रंगिया शामिल हैं।

“यह नई ऑरेंज और ग्रे रंग की आधुनिक ट्रेन देश में ओवरनाइट रेल यात्रा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है।”

ट्रेन में 16 आधुनिक कोच हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 823 है। इसमें एडवांस सस्पेंशन सिस्टम, एर्गोनॉमिकली डिजाइन की गई बर्थ, ऑटोमैटिक डोर्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं, मॉड्यूलर पैंट्री, सीसीटीवी और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

फर्स्ट क्लास प्राइवेट कूपे में दो यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, अटेंडेंट कॉल स्विच, इंटीग्रेटेड एसी वेंट्स, तीन चार्जिंग पॉइंट्स, और पर्याप्त स्टोरेज स्पेस उपलब्ध है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत स्लीपर के साथ-साथ चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस और दो नई एलएचबी कोच ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

