अंडर-19 वर्ल्ड कप: वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक प्रदर्शन, सबसे कम उम्र में फिफ्टी

िंभारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रन की शानदार पारी खेली, जिससे भारत ने 39 ओवर में 192/6 का स्कोर बनाया. सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वे अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा, उस समय अभिज्ञान कुंडू 63 रन बनाकर नाबाद थे.
Hindustan Times के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी की यह पारी 14 साल 296 दिन की उम्र में आई, जिससे उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. 27वें ओवर में इमोन की गेंद पर सूर्यवंशी अल फहाद के हाथों कैच आउट हुए. इससे पहले उन्होंने अभिज्ञान कुंडू के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की थी.
सूर्यवंशी को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा विकेट माना जा रहा है और कई देशों के गेंदबाजों ने उन्हें अपना टारगेट माना है. पिछले मैच में वे यूएसए के खिलाफ केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त वापसी की.
सूर्यवंशी और कुंडू ने मिलकर भारत को शुरुआती झटकों से उबारा. सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भारत 119/5 पर था, लेकिन कुंडू ने पारी को संभाला. मैच के दौरान बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा, जिससे भारत की पारी 39 ओवर में 192/6 पर समाप्त हुई.
“वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर इतिहास रच दिया. वे अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए.”
मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच तनाव भी देखने को मिला. टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और सूर्यवंशी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने स्लेजिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित रखा.
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत ने अपनी पिछली प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जिसमें सूर्यवंशी ओपनर के तौर पर शामिल थे.
सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें थीं क्योंकि पिछले मैच में वे जल्दी आउट हो गए थे. इस बार उन्होंने दबाव में शानदार बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यूएसए के खिलाफ सूर्यवंशी को रित्विक अप्पिडी ने केवल 2 रन पर बोल्ड कर दिया था. अमेरिकी गेंदबाजों ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बड़ा विकेट बताया था, जिससे उनकी लोकप्रियता और दबाव दोनों बढ़ गए.
“रित्विक ने कहा था, ‘वैभव सूर्यवंशी को आउट करना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वह टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं.’”
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पूर्व कोच डब्ल्यूवी रमन ने सूर्यवंशी के अंडर-19 स्तर पर खेलने को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इस स्तर पर खेलना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हालांकि सूर्यवंशी ने आईपीएल और इंडिया-ए में भी शानदार प्रदर्शन किया है.
