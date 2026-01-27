ADVERTISEMENTREMOVE AD

भीषण बर्फीले तूफान से अमेरिका में तबाही: 25 की मौत, 8 लाख घरों में बिजली गुल

अमेरिका में सोमवार को औसत न्यूनतम तापमान माइनस 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जनवरी 2014 के बाद सबसे कम है.

अमेरिका के उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भीषण बर्फीले तूफान के कारण कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग बिजली के बिना ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं. बर्फबारी के कारण यातायात ठप हो गया, सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं और स्कूलों को बंद करना पड़ा. न्यूयॉर्क सिटी सहित कई क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

The Hindu के अनुसार, सोमवार को अमेरिका के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में एक फुट से अधिक बर्फ गिरी, जिससे 2,100 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ. पिट्सबर्ग के उत्तर में 20 इंच तक बर्फ दर्ज की गई और तापमान माइनस 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इस दौरान दो लोगों की मौत मैसाचुसेट्स और ओहायो में स्नोप्लो द्वारा कुचले जाने से हुई, जबकि अर्कांसस और टेक्सास में स्लेडिंग दुर्घटनाओं में भी जानें गईं.

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, न्यूयॉर्क सिटी में सप्ताहांत के दौरान आठ लोगों के शव बाहर मिले, जिनकी मौत की जांच की जा रही है. कंसास में एक महिला का शव बर्फ में ढका हुआ मिला, जो आखिरी बार एक बार से बिना कोट और फोन के निकलते देखी गई थी. लुइसियाना, पेंसिल्वेनिया और टेनेसी में तीन-तीन, मिसिसिपी में दो और न्यू जर्सी में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है.

बिजली संकट की बात करें तो, सोमवार दोपहर तक देशभर में 7,50,000 से अधिक घरों और व्यवसायों की बिजली गुल थी, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी राज्य थे. मिसिसिपी और टेनेसी में बर्फीली बारिश के कारण पेड़ और बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे हालात और बिगड़ गए. ऑक्सफोर्ड, मिसिसिपी में विश्वविद्यालय को पूरे सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि परिसर में बर्फ और बिजली की भारी समस्या थी जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित.

बर्फबारी से बचने के लिए हजारों लोग सेल्टर्स में पहुंचे, जहां प्रशासन ने कंबल, पानी और जनरेटर की व्यवस्था की. नैशविल, टेनेसी में सोमवार को 1,70,000 से अधिक घरों में बिजली नहीं थी, जिससे होटल पूरी तरह बुक हो गए. एक स्थानीय निवासी एलेक्स मरे ने बताया, "हम भाग्यशाली हैं कि हमें होटल में जगह मिल गई, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं कर पाए."

परिवहन व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई. सोमवार को देशभर में 8,000 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित हुईं, जो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे अधिक है. न्यूयॉर्क सिटी में सेंट्रल पार्क में 11 इंच बर्फ गिरी, जिससे मुख्य सड़कें तो साफ रहीं, लेकिन पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस रिपोर्ट ने हाइलाइट किया.

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को पूरे अमेरिका में औसत न्यूनतम तापमान माइनस 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जनवरी 2014 के बाद सबसे कम है.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

