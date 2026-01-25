तेजस्वी यादव RJD के कार्यकारी अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 25 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह घोषणा आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उद्घाटन बैठक के दौरान की गई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए. इस नियुक्ति के साथ पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, और नेतृत्व की बागडोर अब नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है.