बांग्लादेश का भारत में T-20 WC खेलने से इनकार, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उनकी राष्ट्रीय पुरुष टीम भारत में होने वाले आगामी टी-20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेगी. यह निर्णय बांग्लादेश के खेल सलाहकार, खिलाड़ियों और बोर्ड अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया. आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत यात्रा से इनकार कर दिया.