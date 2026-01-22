ADVERTISEMENTREMOVE AD

बांग्लादेश का भारत में T-20 WC खेलने से इनकार, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, "हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं."

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उनकी राष्ट्रीय पुरुष टीम भारत में होने वाले आगामी टी-20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेगी. यह निर्णय बांग्लादेश के खेल सलाहकार, खिलाड़ियों और बोर्ड अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया. आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत यात्रा से इनकार कर दिया.

Hindustan Times के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया कि टीम केवल श्रीलंका में ही वर्ल्ड कप खेलना चाहती है. उन्होंने कहा, "हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं." बोर्ड ने आईसीसी से मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया.

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के खेल सलाहकार असीफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुरक्षा जोखिम वास्तविक है और यह केवल विश्लेषण नहीं, बल्कि हाल की घटनाओं पर आधारित है. उन्होंने कहा, "हम अभी भी आईसीसी से न्याय की उम्मीद रखते हैं और टीम श्रीलंका में खेलने के लिए तैयार है."

The Hindu ने बताया, आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा आकलन में कोई ठोस खतरा नहीं पाया गया. बोर्ड ने यह भी कहा कि मैचों का स्थान बदलना भविष्य के आईसीसी आयोजनों की निष्पक्षता को खतरे में डाल सकता है. बांग्लादेश के बाहर होने से स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में जगह मिल सकती है.

Deccan Herald के एक लेख में उल्लेख है, बांग्लादेश के इस फैसले के बाद आईसीसी अंतिम निर्णय लेगा कि ग्रुप सी में किस टीम को शामिल किया जाए. बांग्लादेश के चार मैच भारत में (तीन कोलकाता, एक मुंबई) होने थे, लेकिन अब उनकी जगह किसी अन्य टीम को बुलाया जा सकता है.

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश के समर्थन में टी-20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करें. उन्होंने कहा कि यह मौजूदा क्रिकेट व्यवस्था को चुनौती देने का सही समय है और पाकिस्तान के न खेलने से टूर्नामेंट पर बड़ा असर पड़ेगा.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

