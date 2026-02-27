NCERT विवाद: 8वीं की सोशल साइंस की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन

सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2026 को एनसीईआरटी की कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल था. कोर्ट ने सभी भौतिक और डिजिटल प्रतियों को जब्त करने, ऑनलाइन पीडीएफ हटाने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए. केंद्र सरकार और एनसीईआरटी ने इस विवादास्पद सामग्री के लिए माफी मांगी और अध्याय को दोबारा लिखने की घोषणा की.