3 मिशन, अंतरिक्ष में 608 दिन: सुनीता विलियम्स 27 साल बाद NASA से रिटायर

भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद NASA से रिटायर हो गई हैं. उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुआ. उन्होंने अपने करियर में तीन बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन पूरे किए और कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो नासा के किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा दूसरा सबसे लंबा समय है. वर्तमान में वह भारत दौरे पर हैं और दिल्ली में कल्‍पना चावला की मां से मिलीं.