असम में ट्रेनिंग के दौरान सुखोई-30 विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलटों की मौत

भारतीय वायुसेना का सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान 5 मार्च 2026 की शाम असम के करबी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई. विमान ने जोरहाट एयरबेस से नियमित प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान के कुछ समय बाद ही रडार से संपर्क टूट गया. दुर्घटना स्थल जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके में स्थित है. खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया.