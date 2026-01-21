सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी: ED की तीन राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी

ED ने सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले में मंगलवार को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 21 स्थानों पर छापेमारी की. छापे त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड मुख्यालय, प्रमुख अभियुक्तों के घरों और संबंधित जौहरियों के परिसरों पर डाले गए. इस मामले में अब तक 11 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई है.