डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के पार, वैश्विक अनिश्चितता के बीच रिकॉर्ड गिरावट

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, जनवरी 2026 में रुपया 1% से अधिक गिर चुका है और वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 6.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गई है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी में लगभग 2.7 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं. "लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं और ग्रीनलैंड विवाद के कारण जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे रुपये पर दबाव बना है," डीबीएस बैंक इंडिया के कार्यकारी निदेशक समीयर करयात ने कहा.