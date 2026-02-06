"जनता ने नकार तो कोर्ट आ गए", बिहार चुनाव से जुड़ी प्रशांत किशोर की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी और राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दी.