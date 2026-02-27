ADVERTISEMENTREMOVE AD

"हमारे और आपके बीच खुला युद्ध," पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला

इन हमलों के जवाब में अफगान बलों ने सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया.

27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया, जब पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया सहित अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए. इन हमलों के जवाब में अफगान बलों ने सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आक्रामकता का आरोप लगाया और भारी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की.

The Hindu के अनुसार, पाकिस्तान ने ऑपरेशन 'ग़ज़ब लिल-हक़' के तहत अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 130 से अधिक तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है." अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 19 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया.

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान वायु सेना के लड़ाकू विमान कंधार के आसमान में गश्त कर रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सेना किसी भी आक्रामक मंसूबे को "कुचलने" की पूरी क्षमता रखती है. अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अफगान बलों ने ड्यूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.

The Guardian ने बताया कि कतर-समर्थित संघर्षविराम के बावजूद दोनों देशों के बीच महीनों से टकराव जारी है. शुक्रवार सुबह काबुल में तीन धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जबकि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने इन हमलों को "मुंहतोड़ जवाब" बताया. अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि सीमा के पास शरणार्थी शिविर में 13 नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए.

पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन 'ग़ज़ब लिल-हक़' के बारे में इस रिपोर्ट में उल्लिखित है कि यह कार्रवाई अफगान सीमा से "अकारण गोलीबारी" के जवाब में की गई. पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया में तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और नंगरहार में गोला-बारूद डिपो को भी नष्ट किया.

सीमा पर हालात इतने बिगड़ गए कि इस समाचार रिपोर्ट ने कहा, दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2025 से ही सीमा पार झड़पें और हवाई हमले जारी हैं. अफगान सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तानी हमलों में कई नागरिक घायल हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने तालिबान के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

Topics:  News   Breaking News 

