"हमारे और आपके बीच खुला युद्ध," पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला

The Hindu के अनुसार, पाकिस्तान ने ऑपरेशन 'ग़ज़ब लिल-हक़' के तहत अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 130 से अधिक तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है." अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 19 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया.