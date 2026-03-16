ओडिशा: अस्पताल की ICU में आग लगने से 10 मरीजों की मौत, न्यायिक जांच के आदेश

ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रॉमा केयर आईसीयू में 16 मार्च 2026 की तड़के आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई और 11 अस्पताल कर्मचारी झुलस गए. घटना के समय आईसीयू और आसपास के वार्ड में कुल 23 मरीज भर्ती थे. आग लगने के बाद सभी मरीजों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने और घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.