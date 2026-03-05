नीतीश कुमार ने किया राज्यसभा जाने का ऐलान, बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटेंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वे आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. इस फैसले के साथ ही बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे की चर्चा तेज हो गई है. जेडीयू और एनडीए के नेताओं के बीच संभावित उत्तराधिकारी के नामों पर विचार चल रहा है. समर्थकों के बीच इस बदलाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.