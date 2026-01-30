भारत में निपाह वायरस के दो मामले, WHO ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

जनवरी 2026 में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में निपाह वायरस के दो पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिससे एशिया के कई देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है. इन मामलों के बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग और जांच के उपाय लागू किए हैं. भारत सरकार के अनुसार, सभी संपर्कों की जांच की गई है और वे नकारात्मक पाए गए हैं. फिलहाल, वायरस के प्रसार का जोखिम कम आंका गया है.