मुंबई लोकल में प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार

मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर 33 वर्षीय प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की शनिवार शाम लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के समय वह चर्चगेट-बोरीवली स्लो लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे थे. विवाद ट्रेन से उतरते समय शुरू हुआ और प्लेटफॉर्म पर बढ़ गया. पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आलोक सिंह विले पार्ले स्थित नरसी मोंजी कॉलेज में गणित के शिक्षक थे.