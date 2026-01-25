ADVERTISEMENTREMOVE AD

मुंबई लोकल में प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार

आलोक सिंह विले पार्ले स्थित नरसी मोंजी कॉलेज में गणित के शिक्षक थे.

क्विंट हिंदी
Published
ब्रेकिंग न्यूज़
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर 33 वर्षीय प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की शनिवार शाम लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के समय वह चर्चगेट-बोरीवली स्लो लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे थे. विवाद ट्रेन से उतरते समय शुरू हुआ और प्लेटफॉर्म पर बढ़ गया. पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आलोक सिंह विले पार्ले स्थित नरसी मोंजी कॉलेज में गणित के शिक्षक थे.

Hindustan Times के अनुसार, घटना शनिवार शाम करीब 5:30 बजे मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई. आरोपी ने भीड़ का फायदा उठाकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओंकार एकनाथ शिंदे (27) के रूप में हुई है, जो मलाड के कुरार गांव का निवासी है. पुलिस के अनुसार, विवाद ट्रेन से उतरने के दौरान शुरू हुआ और आरोपी ने आलोक सिंह के पेट में चाकू घोंप दिया. आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर उसे कुरार इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, घटना के बाद आलोक सिंह लगभग एक घंटे तक जीवित रहे. परिवार का आरोप है कि रेलवे पुलिस ने मौके पर औपचारिकताएं पूरी करने में लगभग आधा घंटा लगा दिया, जिससे समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी.

Financial Express के एक लेख में उल्लेख है, आलोक सिंह नरसी मोंजी कॉलेज में 2024 से गणित और सांख्यिकी पढ़ा रहे थे. वह मलाड ईस्ट में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और परिवार के अनुसार, वे शांत स्वभाव के, मददगार और विवादों से दूर रहने वाले व्यक्ति थे. उनके सहकर्मियों ने भी उन्हें विनम्र और सहयोगी बताया.

“वह बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव के थे. हमने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा. यह घटना हमारे लिए बेहद चौंकाने वाली है,” उनके एक रिश्तेदार ने कहा.

मामले की जांच में पुलिस ने इस रिपोर्ट ने हाइलाइट किया, कि आरोपी को रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और हत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पूर्व परिचय नहीं था, और यह घटना अचानक हुए विवाद का परिणाम थी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and breaking-news

Topics:  News   Breaking News 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×