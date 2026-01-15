BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी, सुबह 11.30 बजे तक 18% मतदान

मुंबई में 15 जनवरी 2026 को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 227 वार्डों में हो रहा है. कुल 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता 10,231 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इस चुनाव में लगभग 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं और सुरक्षा के लिए 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. बीएमसी का वार्षिक बजट 70,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे यह देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय बनती है.
Financial Express के अनुसार, मतदान के लिए 7:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और मतगणना 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. 227 वार्डों में से 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं. कुल 10,344,315 नागरिक मतदान के पात्र हैं, जिनमें 5,516,707 पुरुष, 4,826,509 महिलाएं और 1,099 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं.
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी में सुबह 11.30 बजे तक 17.73% मतदान दर्ज किया गया. अन्य नगर निकायों- नवी मुंबई में 19.68%, वसई-विरार में 19.34%, केडीएमसी में 17.53% और ठाणे में 19% मतदान हुआ.
Amar Ujala ने बताया, मतदान के दौरान कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अभिनेता सुनील शेट्टी ने मतदान के बाद कहा, "यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, सभी को मतदान करना चाहिए." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अन्य नेता भी मतदान केंद्र पहुंचे. वहीं, कुछ नेताओं ने मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए.
Deccan Herald के एक लेख में उल्लेख है, अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने मतदान के बाद नागरिकों से अपील की कि वे सही नेताओं को चुनें और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर ध्यान दें. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में हमारी आवाज नेताओं तक पहुंचनी चाहिए. आज छुट्टी है, लेकिन सभी को मतदान के लिए बाहर आना चाहिए."
“मैं सभी से अपील करती हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें. लोकतंत्र में यह जरूरी है कि हमारी आवाज नेताओं तक पहुंचे और वे सुनें. प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, सही नेता ही समाधान ला सकते हैं.”
चार साल के अंतराल के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर इस लेख में उल्लेख है कि बीएमसी पर नियंत्रण के लिए राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव अस्तित्व और विरासत की लड़ाई बन गया है.
इस बार नगर निकाय चुनाव तीन बड़े मोर्चों के बीच बहुकोणीय मुकाबला बन गया है. पहला मोर्चा बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का है. दूसरा मोर्चा शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस और एनसीपी (एसपी) का है. तीसरा मोर्चा कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) का है.
मतगणना 16 जनवरी को 23 जोनल केंद्रों पर होगी, जहां 227 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे.
Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.