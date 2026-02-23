तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का 71 साल की उम्र में निधन

पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का 23 फरवरी 2026 को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 71 वर्ष के थे. उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने बताया कि मुकुल रॉय पिछले कई दिनों से कोमा में थे और सोमवार तड़के 1:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. मुकुल रॉय लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे.