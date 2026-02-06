मेघालय में कोयला खदान में विस्फोट: 18 मजदूरों की मौत, CM ने दिए जांच के आदेश

मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्काई क्षेत्र में 5 फरवरी 2026 को एक अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 18 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है. बचाव कार्य जारी है, जबकि राज्य और केंद्र सरकारों ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. पुलिस ने दो खदान मालिकों को गिरफ्तार किया है और अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.