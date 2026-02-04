युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, आज लेंगे पद की शपथ

मणिपुर में लगभग एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया. इस दौरान एनडीए के प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न समुदायों के विधायक शामिल थे. राज्य में 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण 250 से अधिक लोगों की मृत्यु और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे. विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन भंग नहीं किया गया.

युमनाम खेमचंद आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की है. युमनाम खेमचंद सिंह को मंगलवार को मणिपुर बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया था.