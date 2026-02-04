'बंद दरवाजों के पीछे न्याय रो रहा', बंगाल SIR मामले पर SC में क्या बोलीं ममता?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ अपनी याचिका पर दलील दी. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे राज्य के लाखों नागरिकों के मताधिकार पर संकट आ गया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की.