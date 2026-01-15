ADVERTISEMENTREMOVE AD

केरल: SAI हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीटों के शव मिले, जांच में जुटी पुलिस

केरल के कोल्लम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट मृत पाई गईं, जांच जारी है.

क्विंट हिंदी
Published
ब्रेकिंग न्यूज़
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

केरल के कोल्लम जिले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट गुरुवार सुबह मृत पाई गईं. मृतकों की उम्र 17 और 15 साल थी. दोनों छात्राएं क्रमशः कक्षा 12 और कक्षा 10 में पढ़ती थीं. घटना का पता सुबह 5 बजे चला, जब अन्य छात्राओं ने उनकी अनुपस्थिति नोट की और हॉस्टल प्रशासन ने कमरे का दरवाजा तोड़ा.

Scroll के अनुसार, पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां आमतौर पर अलग कमरे में रहती थी, लेकिन घटना की रात दोनों ने एक ही कमरे में रात बिताई थी. दोनों के शव हॉस्टल के कमरे में पाए गए, और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था.

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों मृतक छात्राएं अलग-अलग खेलों की प्रशिक्षु थीं. पुलिस ने बताया कि दोनों के शव पंखे से लटके मिले और घटना के समय अन्य छात्राओं ने उन्हें सुबह की ट्रेनिंग के लिए अनुपस्थित पाया.

The Indian Express के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. दोनों लड़कियों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए हैं और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

Deccan Herald ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि घटना की जांच के लिए कोल्लम ईस्ट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अन्य खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

“दोनों छात्राएं अलग-अलग कमरों में रहती थीं, लेकिन घटना की रात एक ही कमरे में थीं. सुबह जब वे ट्रेनिंग के लिए नहीं आईं, तो अन्य छात्राओं ने प्रशासन को सूचित किया,” पुलिस अधिकारी ने कहा.

इस समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी तरह की साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and breaking-news

Topics:  News   Breaking News 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×