जम्मू-कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में घायल जवान की मौत, आतंकवादियों की तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आठ सैनिकों में से एक सेना के हवलदार की सोमवार को मौत हो गई.

ऑपरेशन ट्राशी-I के तहत सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें शामिल हैं. क्षेत्र में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है और ऑपरेशन अभी भी जारी है.