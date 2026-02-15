ADVERTISEMENTREMOVE AD

T-20 वर्ल्डकप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, सुपर-8 के लिए क्वालिफाई

ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रन की तेज पारी खेली, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 32 रन बनाए.

भारत ने 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175/7 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 114 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान तीसरे स्थान पर खिसक गया.

The Indian Express के अनुसार, मैच की शुरुआत समय पर हुई और बारिश की कोई बाधा नहीं आई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय बल्लेबाजों ने स्पिन-अनुकूल पिच पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में दबाव बनाने की कोशिश की.

The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक, ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रन की तेज पारी खेली, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 32 रन बनाए. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पंड्या ने दो-दो विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. पाकिस्तान के लिए उस्मान खान ने 44 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज दबाव में बिखर गए.

मैच के दौरान जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है, पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले दो ओवर में ही तीन विकेट गिर गए. हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती झटके दिए, जिससे पाकिस्तान की टीम उबर नहीं पाई. भारत की यह जीत टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है.

Deccan Herald ने बताया, ईशान किशन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. भारत की जीत के साथ ही वह वेस्टइंडीज के बाद सुपर 8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई. मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई शानदार कैच पकड़े, हालांकि कुछ मौके भी गंवाए.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

