T-20 वर्ल्डकप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, सुपर-8 के लिए क्वालिफाई

भारत ने 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175/7 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 114 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान तीसरे स्थान पर खिसक गया.