Monsoon Forecast 2026: मानसून में देरी, सामान्य से कम बारिश के आसार

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए देशभर में सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है. पूरे देश में जून से सितंबर के बीच औसत वर्षा दीर्घकालिक औसत (LPA) का लगभग 90% रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है. मानसून कोर ज़ोन, जो देश के वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा है, वहां भी सामान्य से कम वर्षा की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा की उम्मीद है, जबकि उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा की कमी रह सकती है. जून 2026 में अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है, और कई राज्यों में अधिक गर्मी और लू के दिन देखे जा सकते हैं.