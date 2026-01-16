गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पंगारकर ने जालना नगर निगम चुनाव जीता

महाराष्ट्र के जालना नगर निगम चुनाव में 16 जनवरी 2026 को गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पांगारकर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की. उन्होंने वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रावसाहेब ढोबले को हराया. पंगारकर को कुल 2,661 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 2,477 वोट प्राप्त हुए. इस चुनाव में शिवसेना को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे.