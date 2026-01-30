Economic Survey 2025-26 में RTI अधिनियम की पुनः समीक्षा की सिफारिश

सर्वेक्षण में यह चिंता भी जताई गई है कि यदि हर ड्राफ्ट या टिप्पणी का खुलासा किया जाएगा, तो अधिकारी अपने विचारों को साझा करने में हिचक सकते हैं और साहसिक सुझावों से बच सकते हैं. सर्वेक्षण ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य गोपनीयता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श कर सकें और अंतिम निर्णय के लिए ही जवाबदेह हों.