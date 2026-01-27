दिल्ली में रेड अलर्ट: भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित

दिल्ली में 27 जनवरी 2026 को सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ. मौसम विभाग ने उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और बाहरी उत्तर दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और दृश्यता भी प्रभावित हुई.