दिल्ली में रेड अलर्ट: भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित

दिल्ली में 27 जनवरी 2026 को सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ. मौसम विभाग ने उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और बाहरी उत्तर दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और दृश्यता भी प्रभावित हुई.
Deccan Herald के अनुसार, पालम में 3.4 मिमी, रिज में 3.0 मिमी और पीतमपुरा में 2.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जनकपुरी, मयूर विहार और अयानगर में भी हल्की वर्षा हुई. मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं.
The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, नरेला, बवाना, अलीपुर, कंझावला, रोहिणी, मुंडका और जाफरपुर जैसे इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. वहीं, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सेंट्रल, साउथ और ईस्ट दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है.
Hindustan Times ने बताया, खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है. इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें और आवश्यक एहतियात बरतें. एयरलाइनों ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि उनकी टीम हर संभव सहायता प्रदान कर रही है.
इस रिपोर्ट में उल्लेख है, मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, नई दिल्ली, शाहदरा और पूर्वी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, सेंट्रल, उत्तर-पूर्व, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में रेड अलर्ट जारी है. विभाग ने अगले एक घंटे में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है.
इस रिपोर्ट में जिक्र है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई. मौसम विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले मौसम और उड़ानों की स्थिति की जानकारी अवश्य लें, क्योंकि मौसम के और बिगड़ने की संभावना है.
इस लेख में जोड़ा गया, दिल्ली में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. साथ ही, पूरे उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और तेज़ हवाओं के कारण यात्रा में बाधा आ सकती है. मौसम विभाग ने 30 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है.
जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और सुबह के समय कोहरे की संभावना बनी रहेगी. 27 जनवरी को राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.
इस रिपोर्ट ने हाइलाइट किया, मौसम और वीआईपी मूवमेंट के चलते राजघाट और आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.
