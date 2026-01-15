BMC चुनाव: वोटिंग के बीच ‘मिटने वाली स्याही’ पर बवाल, चुनाव आयोग ने क्या कहा?

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने बयान जारी कर कहा कि मतदाताओं की उंगली पर लगी न मिटने वाली स्याही को पोंछने की कोशिश कर भ्रम फैलाना अपराध है. आयोग ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति उंगली से स्याही हटाकर दोबारा वोट डालने की कोशिश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

SEC ने यह भी कहा कि अगर कोई उंगली से स्याही मिटाकर गड़बड़ी करने की कोशिश भी करता है, तो भी वह दोबारा वोट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए दूसरे सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं. आयोग ने अपने बयान में आगे कहा,