BMC चुनाव 2026: BJP-शिंदे सेना की ऐतिहासिक जीत, 'ठाकरे ब्रदर्स' को नुकसान

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिससे ठाकरे परिवार की 25 वर्षों की सत्ता समाप्त हो गई है. भाजपा ने 89 सीटें और शिंदे सेना ने 29 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) 65 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. कांग्रेस, एनसीपी, एआईएमआईएम और अन्य दलों का प्रदर्शन कमजोर रहा.