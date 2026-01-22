जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में 22 जनवरी 2026 को एक सैन्य वाहन के गहरी खाई में गिरने से 10 सेना के जवानों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. यह हादसा भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड के खन्नी टॉप क्षेत्र में हुआ, जब सेना का बुलेटप्रूफ वाहन ऑपरेशन के लिए जा रहा था. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई को एयरलिफ्ट किया गया.