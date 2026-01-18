ADVERTISEMENTREMOVE AD

अमृत भारत एक्सप्रेस: नई ट्रेनों के उद्घाटन, रूट, किराया और सुविधाओं की जानकारी

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की नई शुरुआत, किराया, रूट और सुविधाओं की पूरी जानकारी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2026 को असम और पश्चिम बंगाल से पांच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इन ट्रेनों में अत्याधुनिक एलएचबी कोच, पुश-पुल तकनीक, और यात्री सुविधाओं का समावेश किया गया है. नई सेवाओं के साथ पूर्वोत्तर, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच रेल संपर्क को और मजबूत किया गया है. इन ट्रेनों का किराया पारदर्शी और किफायती रखा गया है, जिससे आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

Hindustan Times के अनुसार, प्रधानमंत्री ने असम के नागांव जिले के कालियाबोर से दो और पश्चिम बंगाल के सिंगूर से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया. इन ट्रेनों में आधुनिक एलएचबी कोच, पुश-पुल तकनीक, एलईडी लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, और मॉड्यूलर टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, गुवाहाटी (कामाख्या)–रोहतक और डिब्रूगढ़–लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों को जोड़ती हैं. वहीं, कोलकाता (हावड़ा)–आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता (सियालदह)–बनारस और कोलकाता (सांत्रागाछी)–तांबरम ट्रेनें पूर्वी भारत को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जोड़ती हैं.

Financial Express के मुताबिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया लगभग ₹500 प्रति 1,000 किलोमीटर रखा गया है, जिसमें कोई डायनामिक प्राइसिंग नहीं है. इससे यात्रियों को यात्रा लागत में पारदर्शिता और स्थिरता मिलती है. इन ट्रेनों में 11 जनरल क्लास, 8 स्लीपर क्लास, एक पैंट्री कार और दिव्यांगजनों के लिए विशेष कोच शामिल हैं.

रिपोर्ट के अनुसार “अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्देश्य आम यात्रियों के लिए सस्ती, लंबी दूरी की यात्रा को सुलभ बनाना है,”

Hindustan Times की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, इन ट्रेनों में आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) की सुविधा नहीं होगी और न्यूनतम किराया संरचना लागू की गई है. स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम चार्जेबल दूरी 200 किलोमीटर और सेकंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर निर्धारित की गई है.

Deccan Herald ने एक लेख में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री ने सिंगूर से तीन अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल को दिल्ली, बनारस और चेन्नई से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया. इसके साथ ही, उन्होंने राज्य में औद्योगिक निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात भी कही.

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, प्रधानमंत्री ने मालदा टाउन से चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू की। इन सेवाओं से छात्रों, प्रवासी श्रमिकों और व्यापारियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फोल्डेबल स्नैक टेबल, एयर-स्प्रिंग सस्पेंशन बोगी, और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल की गई हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है.

इन ट्रेनों के संचालन से पूर्वोत्तर, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी इस रिपोर्ट ने हाइलाइट किया.

