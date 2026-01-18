अमृत भारत एक्सप्रेस: नई ट्रेनों के उद्घाटन, रूट, किराया और सुविधाओं की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2026 को असम और पश्चिम बंगाल से पांच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इन ट्रेनों में अत्याधुनिक एलएचबी कोच, पुश-पुल तकनीक, और यात्री सुविधाओं का समावेश किया गया है. नई सेवाओं के साथ पूर्वोत्तर, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच रेल संपर्क को और मजबूत किया गया है. इन ट्रेनों का किराया पारदर्शी और किफायती रखा गया है, जिससे आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.