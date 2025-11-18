जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा का वीडियो बिहार के GenZ प्रोटेस्ट का बताकर वायरल

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें भारी भीड़ दिख रही है. इसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि यह बिहार में चुनाव नतीजों के बाद 'जेनरेशन Z' के विरोध प्रदर्शन का वीडियो है.
इस दावे में यह भी कहा गया है कि बिहार की 'जेनरेशन Z' (GenZ) राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से नाखुश है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 243 में से 202 सीटें जीत ली हैं.
क्या यह दावा सच है?: नहीं, यह दावा झूठा है.
यह वीडियो असम के दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार का है, न कि बिहार में किसी विरोध प्रदर्शन का, जैसा कि दावा किया गया है.
हमें क्या मिला: सबसे पहले हमने वायरल क्लिप को कई स्क्रीनशॉट में बांट दिया और उनमें से कुछ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया.
इसके नतीजों के आधार पर हमें सोशल मीडिया पर इसी वायरल वीडियो से जुड़े पोस्ट मिले, जो के हैं, यानी 15 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले के हैं.
इन सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिवंगत जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार को दिखाया गया था. आप इनमें से कुछ पोस्ट यहां और यहां देख सकते हैं.
असम में बीजेपी विधायक सिबू मिश्रा ने भी को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस क्लिप का पूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, "लोगों का सैलाब और बेशुमार प्यार. ज़ुबीन गर्ग को असम की श्रद्धांजलि."
पूरे वीडियो में फूलों से लदा एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है जिस पर लोग और फूल बरसा रहे हैं.
मीडिया संस्थान India Times ने भी को अपने यूट्यूब चैनल पर यही वायरल क्लिप शेयर की.
इसमें लिखा था, "गुवाहाटी में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब हजारों लोग महान गायक जुबीन गर्ग को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. असम और उसके बाहर भी अपनी आवाज के लिए जाने जाने वाले जुबीन के गीत हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजते रहेंगे."
टीम वेबकूफ को ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे यह साबित हो सके कि चुनाव नतीजों के बाद बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए हो.
निष्कर्ष: दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा के जुलूस का वीडियो, चुनाव नतीजों के बाद बिहार में हुए विरोध प्रदर्शन का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
