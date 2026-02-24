महिला को नाले में फेंकने का वायरल वीडियो असली नहीं फिल्म का एक सीन है

Zee5 पर दी गई जानकारी के मुताबिक Mom 2017 की एक हिंदी थ्रिलर फिल्म है जिसमें श्रीदेवी, अक्षय खन्ना और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग की है. रवि उदयवार के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म का म्यूज़िक ए.आर. रहमान ने दिया है. देवकी, एक बायोलॉजी टीचर है और अपने स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है. आर्या, उसकी सौतेली बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है लेकिन उनके बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं. जब आर्या के साथ एक भयानक घटना होती है, तो देवकी को अपनी सौतेली बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे दोनों के लिए एक इमोशनल सफर शुरू होता है.

यह फिल्म, प्राइम वीडियो और Zee5 पर मौजूद है, जहां इसे देखा जा सकता है.