बांग्लादेश के वीडियो TMC कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई के बताकर वायरल

बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कुछ लड़कों पर लाठीचार्ज कर रही हैं तो वहीं दूसरे वीडियो में भी भीड़ और सुरक्षाबलों के बीच टकराव देखा जा सकता है.

दावा: इन दोनों वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर TMC के कार्यकर्ताओं पर हो रही पुलिस की कार्रवाई का बताकर शेयर किया जा रहा है.