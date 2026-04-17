बांग्लादेश के ढाका में हुए पुलिस एक्शन का वीडियो बंगाल का बताकर वायरल

इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें Dhaka Tribune की 06 फरवरी 2026 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक, "वीडियो में दिखाई गई घटना इंकलाब मंच के कार्यकर्ता और ढाका पुलिस के बीच हुई झड़प की थी. यह कार्यकर्ता अपने प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे थे जिस दौरान शुक्रवार दोपहर को वह पुलिस से भिड़ गए. यह झड़प तब हुई जब वे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल से मुख्य सलाहकार के आवास 'जमुना' की ओर मार्च कर रहे थे."