बांग्लादेश में हुए सेना के एक्शन का वीडियो पश्चिम बंगाल का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ सुरक्षाकर्मियों को कुछ लोगों को घसीटने और पकड़ते देखा जा सकता है. इसे पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की एक हालिया घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.

यूजर्स ने क्या कहा है?: एक X (पहले Twitter) प्रीमियम हैंडल ने इस क्लिप को एक कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा था, "बंगाल में CRPF की एंट्री से माहौल बदल गया, गुंडो को जमीन फाड़कर निकाला जा रहा है, अब बातचीत नहीं सोधा तगड़ा एक्शन शुरू, बंगाल में मियां राज नहीं सिर्फ हिंदू राज चलेगा."