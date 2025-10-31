बैंड, बाजा, स्कैम: शादी के निमंत्रण का सहारा लेकर हो रही धोखाधड़ी का भांडाफोड़ !

डिलीट करें: किसी भी अटैचमेंट फाइलों पर कभी भी टैप न करें, खासकर अनजान जगह से आयीं हुईं. अगर आपको आमंत्रण की उम्मीद नहीं थी तो ऐसे संदेश को हटाना और नंबर को ब्लॉक करना ज्यादा सुरक्षित है.

पुष्टि करें: अगर आमंत्रण किसी दोस्त या रिश्तेदार का होने का दावा करता है, तो पुष्टि करने के लिए उन्हें किसी विश्वसनीय नंबर पर कॉल करें या किसी अन्य जानने वाले से पुष्टि करे लें. ऐसे मैसेज का जवाब न दें क्योंकि स्कैमर्स आपके जानने वाले बनकर आ सकते हैं.

रोकें: अगर कोई संदेश आपको आमंत्रण "देखने" के लिए कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो ऐसा करने से बचें. केवल आधिकारिक स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें और उनकी रेटिंग और समीक्षाएं अवश्य देख लें.

सूचित करें: अगर आपके डिवाइस से छेड़छाड़ की गई है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और उन्हें घटना और काटी गई राशि के बारे में सूचित करें. वे अगली सूचना तक आपके खाते और कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं. अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड और मोबाइल बैंकिंग डिटेल बदलें.

रिपोर्ट करें: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) की मदद से घटना की तुरंत रिपोर्ट करें या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच को मजबूत करने के लिए इससे जुड़े हुए सभी सबूत इकठ्ठा करें.

अपडेट: किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने डिवाइस और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें.