नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का दावा गलत

वायरल वीडियो सही नहीं है बल्कि एडिटेड है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
i

(Altered By The Quint)

बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चुनावों से जुड़े भ्रामक दावे और झूठी खबरें भी शेयर की जा रहीं हैं. इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

दावा: मंच पर बैठे दोनों नेताओं के वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उनके सामने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगे हैं.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो सही नहीं है बल्कि एडिटेड है.

  • नीतीश कुमार के सामने वोट चोरी के नारे नहीं लगे हैं उस ऑडियो को अलग से वीडियो में जोड़ा गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो THE INDIAN CLUB LIVE नाम के यूट्यूब चैनल पर दिखाई दिया.

  • इस वीडियो में 01:18 मिनट से वायरल वीडियो वाले दृश्य को देखा जा सकता है लेकिन इसमें कहीं भी वोट चोरी का नारा सुनाई नहीं देता है.

  • इसके सिवा हमें यही वीडियो UP24 News नाम के यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई दिया लेकिन यहां भी पूरे वीडियो में हमें कहीं भी 'वोट चोरी' से जुड़ा कोई भी नारा सुनाई नहीं दिया.

  • इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च करने पर हमें पंजाब केसरी की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जिसमें यह वीडियो शामिल था और यहां इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया था.

इस वीडियो रिपोर्ट को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/पंजाब केसरी)

  • इस रिपोर्ट में कहीं भी 'वोट चोरी' के नारे लगने से जुड़ी किसी घटना के होने का जिक्र नहीं था.

  • इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें कोई ऐसी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें सीएम नीतीश कुमार के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का कोई जिक्र हो.

  • जाहिर है कि अगर ऐसे कोई घटना हुई होती तो बिहार चुनाव और सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता को ध्यान से रखते हुए इसपर न्यूज रिपोर्ट्स जरूर की गईं होतीं.

निष्कर्ष: बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का दावा भ्रामक है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

