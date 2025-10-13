नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के सामने 'वोट चोरी' के नारे लगने का दावा गलत

बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चुनावों से जुड़े भ्रामक दावे और झूठी खबरें भी शेयर की जा रहीं हैं. इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

दावा: मंच पर बैठे दोनों नेताओं के वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उनके सामने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगे हैं.