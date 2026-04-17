UP की घटना का वीडियो बंगाल में TMC नेता पर हुए हमले का बताकर वायरल

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ लोग एक आदमी का पीछा करते हुए उसे लाठियों से पीटते हुए दिख रहे हैं.

दावा: इस वीडियो को शेयर करने वालों ने दावा किया है कि इसमें पश्चिम बंगाल के हिंदू, मुर्शिदाबाद में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता नजरुल इस्लाम की पिटाई कर रहे हैं.