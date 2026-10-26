तुकाराम मुंढे का यह वीडियो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने का नहीं है

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र के खाद्य विकास प्राधिकरण (FDA) के चीफ तुकाराम मुंढे को छात्रों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है.
दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे तुकाराम मुंढे!."
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
तुकाराम मुंढे का यह वीडियो गलत संदर्भ में पेश किया गया है.
यह वीडियो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का नहीं है बल्कि सिडेनहैम कॉलेज के छात्रों के एक कार्यक्रम का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो The Times of India और Times Now के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिखाई दिया.
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे ने एक कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया, जिसमें 'जेन Z' (Gen Z) के प्रतिभागी नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा, "जेन Z: ऊर्जा का पावरहाउस." (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)
हमने इस वीडियो पर भी रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया जिससे हमें thebmssociety_sydenham नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल वीडियो से मेल खाते हुए यह वीडियो मिले जिनके बारे में लिखा था कि, "तुकाराम मुंडे सिडेनहैम के मैनेजमेंट कॉन्क्लेव '26 में."
हमने वायरल वीडियो और सिडेनहैम कॉलेज के 'मैनेजमेंट कॉन्क्लेव '26 के वीडियो को आपस में मिलाया और पाया इनमें कई समानताएं थीं.
तुकाराम मुंडे के कपड़े, बैकग्राउंड में नजर आ रहे छात्र और वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड आपस में मेल खा रहे थे, जिससे यह साफ हो गया था कि यह वीडियो सिडेनहैम कॉलेज के 'मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का है, जहां ज्ञानेश कुमार से जुड़ा कोई भी प्रदर्शन नहीं किया गया था.
निष्कर्ष: तुकाराम मुंढे के कॉलेज के कार्यमक्रम में हिस्सा लेने के वीडियो को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)