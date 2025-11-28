Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बाइक सवार पर हमला करते टाइगर का यह वीडियो असली नहीं AI है

बाइक सवार पर हमला करते टाइगर का यह वीडियो असली नहीं AI है

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>बाइक सवार पर हमला करते टाइगर का यह वीडियो असली नहीं AI है</p></div>
i

बाइक सवार पर हमला करते टाइगर का यह वीडियो असली नहीं AI है

( Altered By The Quint )

advertisement

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी एक व्यक्ति पर टाइगर हमला करता हुआ दिख रहा है और उसे मुंह में दबोचकर झाड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश करता है. इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा हुआ है, "बाइक से आ रहे आदमी पर टाइगर ने किया अचानक हमला. "

दावा: कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को राजस्थान के रणथंभोर का तो कुछ ने कहीं और हुई असली घटना का बताकर शेयर किया है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो The Nature Attacks नाम के इस यूट्यूब चैनल पर दिखाई दी.

  • इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें ऐसी कई सबूत मिले को अक्सर AI की मदद से बनाए गए वीडियो में देखे जाते हैं; जैसे वीडियो के कैप्शन में AI वीडियो बनाने वाली एप्स sora और AI जैसे हैशटैग्स थे.

  • इसके सिवा वीडियो में बाइक का नंबर पढ़ने में ना आना, पीड़ित शख्स के हाथों का नजर ना आना यह कमियां अक्सर AI से बने वीडियो में पाईं जाती हैं.

इस वीडियो में यह कमियां दिखाई दी जो अक्सर AI वीडियो में होती हैं. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/यूट्यूब)

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इस वीडियो को AI की पहचान करने वाले टूल्स पर चेक करने का फैसला किया.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

AI टूल्स की पड़ताल: यह वीडियो AI से बनी है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हमने AI से बने वीडियो की पहचान करने वाले टूल HIVE पर इसे चेक किया.

  • अपने नतीजों ने HIVE ने इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई.

HIVE ने इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई.

(सोर्स - स्कीनशॉट/Hive)

  • इसके सिवा हमने इस वीडियो को कुछ स्क्रीनशॉट में बांट कर उन्हें AI से बने कंटेंट की पहचान करने वाले अन्य टूल WasitAi पर चेक किया, वहां भी इसके AI से बने होने की प्रबल संभावना जताई गई.

वीडियो से लिए गए फ्रेम की AI से बने होने की प्रबल संभावना जताई गई. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/WASitAi)

इसके सिवा हमने इस दावे की पड़ताल के लिए कि क्या राजस्थान के रणथंभोर या कहीं और इस तरह की कोई घटना हुई है, इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल वीडियो से सम्बंधित किसी भी घटना की पुष्टि करती हो.

निष्कर्ष: बाइक से आ रहे आदमी पर हमला करते टाइगर का AI वीडियो असली बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also ReadAI से बना वीडियो बरेली में हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT