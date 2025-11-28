बाइक सवार पर हमला करते टाइगर का यह वीडियो असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी एक व्यक्ति पर टाइगर हमला करता हुआ दिख रहा है और उसे मुंह में दबोचकर झाड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश करता है. इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा हुआ है, "बाइक से आ रहे आदमी पर टाइगर ने किया अचानक हमला. "

दावा: कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को राजस्थान के रणथंभोर का तो कुछ ने कहीं और हुई असली घटना का बताकर शेयर किया है.