तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी महिलाएं, VIF की है यह फोटो

बीते दिनों तालिबान के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए थे. 10 अक्टूबर 2025 को उन्होंने दिल्ली में मौजूद अफगान एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया था. इस बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ था.

दावा: इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है है कि 10 अक्टूबर को हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें महिलाएं भी मौजूद है जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है.