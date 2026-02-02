शाहरुख खान के UGC बिल का समर्थन करने का दावा झूठा है

सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जा रहा है जिसमें शाहरुख खान को एक प्लेकार्ड पकड़े हुए देखा जा सकता है. इस प्लेकार्ड में लिखा है कि, "जो लोग शिक्षा सुधार चाहते हैं, उन्हें UGC बिल का समर्थन करना चाहिए-क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है."

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान ने UGC बिल का समर्थन किया है.