शाहरुख खान के UGC बिल का समर्थन करने का दावा झूठा है

शाहरुख खान ने UGC बिल का समर्थन नहीं किया है.

(Altered By The Quint)

सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जा रहा है जिसमें शाहरुख खान को एक प्लेकार्ड पकड़े हुए देखा जा सकता है. इस प्लेकार्ड में लिखा है कि, "जो लोग शिक्षा सुधार चाहते हैं, उन्हें UGC बिल का समर्थन करना चाहिए-क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है."

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान ने UGC बिल का समर्थन किया है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह फोटो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

  • शाहरुख खान ने UGC बिल का समर्थन नहीं किया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किया, हमारी सर्च में हमें कोई भी भरोसेमंद रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली जिसमें शाहरुख खान के UGC बिल के समर्थन देने की बात कही गई हो.

  • इसके बाद हमें इस तस्वीर के AI से बने होने का शक हुआ इसलिए हमने इसे AI से बने फोटो की पहचान करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया.

  • Hive पर इस तस्वीर के AI से बने होने की 99.9 प्रतिशत संभावना जताई गई.

HIVE पर इस तस्वीर के AI से बने होने की संभावना जताई गई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

  • इसके सिवा पुष्टि के लिए हमने इसे AI से बनीं तस्वीरों की पहचान करने वाले एक अन्य वेबसाइट Is it Ai ? पर भी चेक किया, यहां भी इस तस्वीर के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई गई.

इस तस्वीर के AI से बने होने की संभावना जताई गई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट)

निष्कर्ष: शाहरुख खान ने UGC बिल का समर्थन या विरोध नहीं किया है, उनके नाम से वायरल बयान और प्लेकार्ड फर्जी हैं.

