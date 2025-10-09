रामलीला और नमाज साथ होने का वीडियो झूठे साम्प्रदायिक दावों के साथ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उस जगह पर नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां हिंदू समुदाय की रामलीला का प्रदर्शन हो रहा है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने और दंगे भड़काने के लिए जानबूझकर रामलीला की जगह नमाज अदा की गई.