राजस्थान में हुए प्रदर्शन का वीडियो पटना के गांधी मैदान का बताकर वायरल

बिहार में चुनावों के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को दसवीं बार पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ली है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ से भरे एक मैदान में अफरा-तफरी मचते और पुलिस की कार्रवाई होते हुए देखा जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पटना के गांधी मैदान का है और नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद बिहार में दंगा शुरू हो गया है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो पटना के गांधी मैदान का नहीं है बल्कि राजस्थान के पाली का है.
वायरल वीडियो राजस्थान के पाली में हुए DNT (विमुक्त जनजाति समुदाय) के प्रदर्शनों का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो DRX RAVI RAJ DESAIIII नाम के X (पूर्व में ट्विटर ) यूजर की इस पोस्ट में मिली.
इस पोस्ट में इस प्रोटेस्ट को पशुपालक समाज का बताया गया था और इसमें राजस्थान सरकार से संबंधित कीवर्ड्स शामिल थे.
यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स (राजस्थान, पशुपालक समाज, प्रदर्शन) सर्च किए. हमारी सर्च में हमें इस वीडियो से मेल खाता हुआ यह वीडियो मिला जिसे The Khatak नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था.
इस वीडियो के टाइटल में लिखा था - "Pali के बालराई में DNT और Police आमने-सामने, आंसू गैस के गोले छोड़े पत्थरबाजी भी हुई."
The Khatak ने भी टीम वेबकूफ से इस बात की पुष्टि की कि यह वीडियो राजस्थान के पाली में बालराई का है और वहां हुए DNT प्रोटेस्ट का है.
हमने तीनों वीडियो को ध्यान से देखने पर पाया कि इसमें कई समानताएं थीं, जैसे पीछे की दीवार का बैकग्राउंड और उसके साथ लगा पेड़, तीनों वीडियो आपस में मेल खा रहे थे.
इसके सिवा हमें ऐसी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं (यहां, यहां और यहां ) जिसमें राजस्थान के पाली में डीएनटी संघर्ष समिति के आंदोलन उग्र होने और पुलिस के लाठीचार्ज की खबर की गई थी.
हमने वायरल वीडियो और प्रदर्शन के वीडियो की लोकेशन की पड़ताल के लिए गूगल स्ट्रीट व्यू का सहारा लिया जिससे यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो में नजर आ रही लोकेशन राजस्थान के बालराई में है, पटना में नहीं.
पुलिस से बातचीत: हमने इन वीडियो को बिहार पुलिस को भेजकर इस घटना की पुष्टि की, पटना के गांधीनगर मैदान थाने के SHO अखिलेश कुमार मिश्रा ने वेबकूफ से इस बात की पुष्टि कि की यह वीडियो पटना के नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं, गांधीनगर मैदान या पटना में इस तरह के कोई घटना नहीं हुई है, चुनाव के बाद से सब शांतिपूर्ण है, यह दावे गलत और भ्रामक है."
हमने राजस्थान के पाली थाना क्षेत्र के SP से भी इस वीडियो के बारे में जानकारी ली है, उनका जवाब आने पर उसे स्टोरी में अपडेट किया जाएगा.
निष्कर्ष: राजस्थान के पाली में हुए DNT प्रदर्शनकारियों के वीडियो को बिहार के गांधी मैदान में हुए दंगे का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.