राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर होने का पुराना वीडियो हालिया बताकर वायरल

लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे अपनी भतीजी मिराया वाड्रा के साथ एयरपोर्ट पर चल रहे हैं. इसे हालिया घटना बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है.

दावा: एक X (पहले Twitter) प्रीमियम हैंडल ने यह क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "बिग ब्रेकिंग: राहुल गांधी की यह आदत है कि जब भी भारत पर कोई आतंकी हमला होता है, तो वह देश के साथ खड़े होने के बजाय पार्टियां करने या विदेश भागने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं! क्या वह अब जॉर्ज सोरोस से मिलने जा रहे हैं?" (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)