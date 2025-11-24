Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर होने का पुराना वीडियो हालिया बताकर वायरल

राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर होने का पुराना वीडियो हालिया बताकर वायरल

यह वीडियो 15 अक्टूबर से इंटरनेट पर मौजूद है, जो दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया हमले से पहले का है.

अभिषेक आनंद
वेबकूफ
Published:
(Altered By The Quint)

लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे अपनी भतीजी मिराया वाड्रा के साथ एयरपोर्ट पर चल रहे हैं. इसे हालिया घटना बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है.

दावा: एक X (पहले Twitter) प्रीमियम हैंडल ने यह क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "बिग ब्रेकिंग: राहुल गांधी की यह आदत है कि जब भी भारत पर कोई आतंकी हमला होता है, तो वह देश के साथ खड़े होने के बजाय पार्टियां करने या विदेश भागने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं! क्या वह अब जॉर्ज सोरोस से मिलने जा रहे हैं?" (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( इस पोस्ट को X पर 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया है; इस प्रोफाइल से पहले भी कई बार भ्रामक जानकारी शेयर की गई है. )

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो 15 अक्टूबर से इंटरनेट पर मौजूद है, जो दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया हमले से पहले का है. इससे यह दावा भ्रामक हो जाता है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने इस वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यह पता चला कि ये वीडियो शायद यूनाइटेड किंगडम (UK) के हीथ्रो एयरपोर्ट ( Heathrow Airport ) पर रिकॉर्ड किए गए थे.

ये तस्वीरें शायद हीथ्रो एयरपोर्ट पर ली गई थीं.

(सोर्स: गूगल लेंस/स्क्रीनशॉट)

वीडियो की तलाश: इसी सर्च को आगे बढ़ाते हुए हमने गूगल पर "rahul gandhi heathrow airport" शब्दों के साथ कीवर्ड सर्च किया.

  • इससे हमें 'Paul D Silas' नाम के एक फेसबुक हैंडल पर पोस्ट किए गए ऐसे ही विज़ुअल मिले.

  • इसे 14 अक्टूबर को शेयर किया गया था और इसके कैप्शन में लिखा था, "राहुल गांधी हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहां एक व्लॉगर उनसे मिला और सेल्फी क्लिक करवाईं."

निष्कर्ष: हालांकि हम वीडियो की तारीख या संदर्भ को खुद से वेरिफाई नहीं कर सके, लेकिन यह साफ है कि यह क्लिप दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट से पहले की है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

