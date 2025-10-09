राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और मदरसे को लेकर यह बयान नहीं दिया है

'शाखाओं में जिनकी वर्ल्डव्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं, गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन यह सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए. हिंदुस्तान में करोड़ो लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं. अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है, हिंसा के लोग, ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं.'

राहुल गांधी